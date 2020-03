Grávida desaparece após namorado receber ameaças de morte em Manaus

Kelly Cristina Silva Chaves tem 32 anos e está grávida do terceiro filho | Foto: Divulgação

Manaus - Kelly Cristina Silva Chaves, de 32 anos, está grávida de 3 meses e desapareceu desde o dia 22 de fevereiro. A mulher, que foi passar uns dias na casa da avó, que atende pelo nome de Laudenice, de 73 anos, foi vista pela última vez saindo da residência da idosa. O endereço do desaparecimento é rua Sorva, conjunto Viver Melhor III, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a família, a jovem mantinha um relacionamento com um homem usuário de drogas, que já havia sido ameaçado de morte inúmeras vezes. Os familiares temem que a jovem tenha sido pega pelos criminosos por motivo de acerto de contas.

A mulher é morena clara, tem o porte físico magro, olhos castanhos, cabelos ondulados e é mãe de duas meninas: uma de oito anos e a outra de dezesseis, ambas moram com Laudenice Silva. A idosa conversou com o Em Tempo e contou a situação.

“Minha neta não mora comigo, eu só crio as filhas dela. Ela veio para passar apenas uns dias comigo, pois estava com medo das ameaças que o marido dela estava recebendo. Na realidade, ela mora no Bariri, perto da ponte da Glória. Eu só quero saber onde ela está, encontrar pelo menos o corpo. Por isso, peço ajuda de qualquer um que puder informar sobre o paradeiro dela”, pediu a avó.

Quem souber de informações sobre Kelly, pode entrar em contato com a família no número: (92) 99277-9358 ou falar com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268.