'Requalifica 5' vai levar novo asfalto para 600 ruas da zona Norte

Na zona Norte, o bairro Novo Aleixo é um dos contemplados pelo Requalifica | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus (AM)- Obras do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus (Requalifica 5), foram lançadas pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto nesta quarta-feira (11) em mais uma etapa do programa. A meta é reconstruir 600 ruas localizadas na Zona Norte, iniciando pelo bairro Novo Aleixo. Os trabalhos começaram na rua João Dourado e terão outras frentes de obra espalhadas em outras zonas da cidade.

Além do bairro Novo Aleixo, bairros como Cidade Nova, também na zona Norte e Parque 10 de Novembro (Zona Centro-sul), serão contemplados com o Requalifica. Ao todo, são mais de 35 quilômetros de vias recapeadas somente neste pacote.

Com mais de sete quilômetros de extensão, a Avenida José Henriques, conhecida como Grande Circular, na Cidade Nova, também será totalmente recapeada.

"O Novo Aleixo foi uma opção para nós priorizarmos o bairro, porque ele tem tudo a ver com o corredor viário do Mindu que está pronto para ser inaugurado e faltam 500 metros de via para ida e volta. Temos que resolver o problema com alguns moradores que ainda não se acertaram conosco. Serão recapeadas 30 ruas no Novo Aleixo e 20 ruas em outras localidades. São 17 milhões de reais, mas nós aproveitamos qualquer centavo para avançar e na segunda-feira (16), estaremos lançando o programa das ciclovias e ciclofaixas", informa o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

| Foto: Alex Pazuello/Semcom

Mais bairros

Ainda neste ano, a Prefeitura de Manaus deverá lançar outros "Requalificas" para contemplar outros bairros. Todas as ruas e vias contempladas pelo programa foram identificadas após um levantamento técnico das equipes de engenharia da Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf), como importantes corredores viários e que estão com suas bases e sub-bases bastantes desgastadas.

Balanço

Desde maio de 2019, quando foi lançada a primeira fase do programa Requalifica, já foram recapeadas ou está em processo de recapeação, mais de 520 vias em bairros e comunidades das zonas Norte, Sul, Centro-oeste e Oeste da capital. Ao término da quinta fase, serão quase 600 ruas e avenidas alcançadas.