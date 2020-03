Manifestação congestiona trânsito no bairro Cachoeirinha

Manaus - Uma nova manifestação foi feita pelos moradores do igarapé do 40 na tarde desta quarta-feira (11), na avenida Silves, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. Indignados com a situação de risco pelo qual têm passado há meses, os manifestantes resolveram fechar a avenida. Eles cobram da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) receber regularmente os recursos do aluguel social que estão atrasados.

Com cartazes pedindo ajuda, os moradores também atearam fogo em pneus, garrafas, papelão e madeiras, com intuito de chamar a atenção para o caso. Essa é a segunda manifestação no local em uma semana. A primeira foi realizada no dia 06 de Março.

Quem precisa passar pelas proximidades do condomínio Jardim Brasil precisou de muita paciência, já queo trânsito está congestionado. Agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMMU) já foram acionados e auxiliam os condutores.

Os policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foram chamados para negociar a liberação da via. Apenas uma das vias (sentido Bola da Suframa) foi bloqueada.

Assista a seguir vídeo feito por motorista que passou pelo local: