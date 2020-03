Detentas têm a autoestima resgatada com atividades de beleza

O trabalho as aproxima do mundo que existe atrás dos muros, oferecendo a possibilidade de resgatar pequenos prazeres | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Dez internas do Centro de Detenção Provisória participam de atividades de beleza para trabalhar a autoestima de cada uma. Na ocasião, certificados foram distribuídos a fim de auxiliar no processo de ressocialização após cumprirem a pena.

Cuidar da beleza costuma ser um grande passo para trabalhar a autoestima da mulher, principalmente para aquelas que perderam a liberdade e hoje cumprem pena no sistema prisional.

O centro de detenção provisório feminino tem 84 detentas, e quando elas chegam aqui na unidade prisional sentem um impacto. Principalmente aquelas que são mais vaidosas, porque precisam abrir mão de qualquer produto de beleza, mas com essas atividades que são desenvolvidas aqui dentro do presídio a autoestima de cada uma delas começa a ser trabalhada.

Elas aprendem a fazer penteados, manicure e outros serviços estéticos, algumas nem sentem dificuldade. Uma das detentas aprendeu a fazer penteados aos 16 anos para sustentar a filha e com a experiência e o bom comportamento dentro do presídio, se tornou assistente das professoras. Ela está presa há um ano e seis meses, mas nunca deixou de se ser vaidosa.

Neste mês de março, dez detentas da unidade estão aprendendo a fazer tranças no cabelo. Além de trabalhar a feminilidade de cada uma, se torna uma opção para uma fonte de renda após cumprirem a pena.

O trabalho as aproxima do mundo que existe atrás dos muros, oferecendo a possibilidade de resgatar pequenos prazeres por meio do zelo com a própria aparência, cuidado perdido com o longo tempo atrás das grades.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Samara Maciel/ TV EM TEMPO

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa