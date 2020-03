Carro invade posto, derruba bombas e atropela frentista em Manaus

Carro ficou com a frente destruída | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Um carro modelo Hb20, de cor cinza, placa PHK 1774, invadiu um posto de gasolina, localizado na avenida São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, bateu em três bombas de abastecimento e atropelou uma frentista atingiu mais dois carros. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 10h50.

| Foto: Bruna Oliveira

A frentista, identificada apenas como Rose, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro- Oeste. Segundo informações de populares, a vítima estava consciente quando foi socorrida, mas estava com a perna fraturada.

Ainda não se sabe o nome do motorista e as causas do acidente | Foto: Bruna Oliveira

Segundo uma testemunha, o veículo havia abastecido no posto e ficou estacionado no pátio. Em um determinado momento, o carro acelerou e atingiu as três bombas de combustíveis, atropelou a frentista e ainda atingiu um outro carro de modelo Fiat Idea e uma Saveiro.

O motorista de aplicativo Carlos Cavalcante, dono de um dos carros atingidos, contou ao Portal EM TEMPO que se não tivesse desviado do carro teria sido atingido com mais gravidade.

Outros dois carros foram atingidos | Foto: Bruna Oliveira

"Eu precisei sair da frente e acabei batendo em outro carro, mas se não tivesse feito isso eu nem estaria aqui falando com vocês. Eu preciso que o motorista pague os danos pois esse carro é meu sustento, onde eu trabalho e levo dinheiro para casa", desabafou Carlos.

Os danos foram materiais e sem vítimas fatais | Foto: Bruna Oliveira

Equipes da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estiveram no local para os procedimentos e saber quais os motivos da causa do acidente.