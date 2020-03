Campus Party Amazônia é adiado devido agravamento do coronavírus

Organização deverá dar instruções aos participantes que já tinham adquirido os ingressos em breve | Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (12), a organização da Campus Party e o Grupo Transire comunicou oficialmente o adiamento do festival, previsto para acontecer entre 18 e 22 de março. De acordo com a organização, a medida foi tomada em razão do agravamento da situação provocada pelo Coronavírus, que tem causado a decisões similares em outros episódios.

Os organizadores e o Grupo Transire, parceira oficial da Campus Party Transire Amazônia, afirmam que o evento tentou ser mantido devido o impacto social e importância do acontecimento, que reúne empreendedores e a comunidade tecnológica de todo o Brasil, mas o adiamento se deve ao anúncio de pandemia realizado pelo OMS nesta quarta-feira (11). ''A organização decidiu por bem adiar a realização do festival, levando em consideração sobretudo o momento de precaução e a preservação do bem-estar da sociedade'', afirmou a equipe do Campus Party.

Universidades, startups, palestrantes e a comunidade em geral aguardavam pelo evento que seria realizado pela primeira vez na capital amazonas, mas decisão tem como fundamentos preocupação com a propagação do vírus que já atinge 73 pessoas somente no Brasil. O programador Erison Alexandre era uma das pessoas que aguardavam pelo evento, mas comenta que a decisão é o que proporciona mais segurança aos participantes: ''Há pessoas que vêm de fora e ficam acampadas no local, com esse grande fluxo acredito que seria um ambiente muito propício para a transmissão do coronavírus''.

Em breve, a organização dará orientações de como os participantes que já adquiriram o ingresso devem proceder, assim como as novas datas para a realização da edição do festival no estado do Amazonas, no segundo semestre deste ano.