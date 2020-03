Moura Tapajóz renova título de Hospital Amigo da Criança em Manaus

Manaus- A Maternidade Dr. Moura Tapajóz , da Prefeitura de Manaus, teve seu credenciamento como Hospital Amigo da Criança oficialmente renovado nesta quinta-feira (12), após passar por criteriosa avaliação de equipe do Ministério da Saúde (MS) nos dias 11 e 12 de março. O hospital completa este mês 10 anos com o título, que detém desde março de 2010.

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) tem o objetivo de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno e foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Lançada mundialmente em 1991 e no Brasil em 1992, a IHAC tem o objetivo de reforçar as boas práticas no parto e nascimento e de estabelecer ações que garantam a prática da amamentação e reduzam as taxas de mortalidade infantil.

O título de qualidade é conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” (instituídos pelo Unicef e OMS), o “Cuidado Amigo da Mulher” (CAM) e a “Permanência da Mãe ou do Pai e Acesso Livre de Ambos Junto ao Recém-Nascido” (PRN). A Maternidade Dr. Moura Tapajóz realiza cursos periódicos com seus funcionários para garantir o ajuste das práticas e o fortalecimento das ações da iniciativa.

“Desenvolvemos um trabalho contínuo de aprimoramento de nossa equipe e ficamos muito felizes que nosso trabalho está sendo reconhecido”, destacou Núbia Pereira, diretora da MMT. “Estamos em constante trabalho de capacitação de nossos servidores, porque sabemos que, mesmo já habilitados, sempre temos que nos atualizar e nos esforçar para sermos cada dia melhores”, completou.

