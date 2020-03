Vídeo: empresa de linhas aéreas no Amazonas é cobrada por deputados

Uma série de problemas na empresa MAP tem causado transtornos aos usuários e colocado em risco a vida de quem viaja pelo Amazonas | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) discute problemas administrativos e falhas técnicas da empresa MAP Linhas Aéreas. As deficiências se acentuaram após mudança na direção da empresa.



As operações da MAP Linhas Aéreas ficaram comprometidas desde que a empresa foi comprada pela Paulista Passaredo Linhas Aéreas, no ano passado. Desde então, uma série de problemas tem causado transtornos aos usuários e colocado em risco a vida de quem viaja pelo Amazonas.

Única empresa a operar voos no Estado, a MAP Passaredo passou por mudanças recentes na administração. Entre elas está a utilização de aviões com mais horas de voo para operar na Região Norte, segundo denúncias de usuários.

A suspensão de voos da MAP em alguns aeródromos do Amazonas e do Pará começou em outubro do ano passado. Em apenas um dia, a empresa cancelou operações nos terminais de Eirunepé, Coari, Tefé e também na cidade de Porto Trombetas, no estado vizinho. A companhia alega que a interrupção dos voos se deu por restrições na infraestrutura aeroportuária.

O assunto virou tema de debate da comissão de transporte da Aleam. Os parlamentares planejam discutir o assunto em uma audiência pública, que ainda não tem data marcada, convocando os proprietários da empresa para cobrar explicações e a tomada de providências.

| Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa