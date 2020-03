Boatos sobre coronavírus causam pânico na Delegacia Geral, em Manaus

O caso aconteceu dentro da delegacia geral | Foto: Divulgação

Manaus - A presença de um servidor da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que não teve o nome divulgado, causou desconforto e pânico, na tarde desta quinta-feira (12), nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste Manaus.

O susto ocorreu após o homem ir até a unidade policial solicitar uma licença médica. Na ocasião, ele alegou que teria sido orientado a ficar em "quarentena" em um hospital particular da cidade. Ele teria mantido contato com uma pessoa com sintomas de síndrome gripal e que está sendo monitorada após retornar de viagem para a Europa.

Em nota, a PC-AM ressaltou que o servidor não apresenta nenhum sintoma da doença, mas que ele foi afastado das funções como medida de segurança.

"Destacamos que o servidor está assintomático e, por esse motivo, nem chegou a fazer exames. Entretanto, ele está afastado por precaução", diz o comunicado.

Vídeo



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra outros servidores, sem o conhecimento sobre a doença, falando que a Delegacia Geral estava em quarentena. Esse procedimento não ocorreu, segundo a assessoria.

A Polícia Civil esclareceu que "a direção da instituição adianta que os servidores que estavam no prédio foram orientados a tomar medidas de prevenção com base nas determinações repassadas pelo Ministério da Saúde", informou por meio de nota.

Atualização epidemiológica