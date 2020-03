Após deixar Manaus, presidente do Senado faz teste para coronavírus

Na reunião, várias personalidades da política amazonense estiveram presente | Foto: Diego Peres e Tácio Melo/Secom

Manaus – Horas após deixar Manaus, onde esteve reunido, na manhã desta quinta-feira (12), com uma comitiva de senadores, deputados e com o governador do Estado do Amazonas Wilson Lima, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai fazer teste para diagnosticar o coronavírus (Covid-19). No encontro, Wilson Lima “entregou nas mãos” de Alcolumbre uma nota técnica feita pelo Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos (Cate) com argumentos de defesa e proposta de garantias para manutenção a competitividade do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

Na reunião, várias personalidades da política amazonense estiveram presentes. Dentre eles, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD); a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB); o deputado estadual Doutor Gomes (PP); o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto (PSD) e o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes. Todos eles mantiveram contato direto com Alcolumbre.

O presidente do Senado resolveu fazer o teste para o coronavírus após ter contato com ministros e parlamentares que estiveram junto com o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wanjgarten, que foi diagnosticado hoje com Covid-19. Wanjgarten integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que viajou aos Estados Unidos no fim de semana passado.

O último balanço do Ministério da Saúde apontava 77 casos confirmados para o Covid-19 no País. O resultado do exame de Alcolumbre deverá ser divulgado em breve e caso seja confirmado todos que estiveram presentes na reunião em Manaus deverão ser monitorados.