Alegando vingança, criminosos tocam terror na linha 356, em Manaus

Manaus – Alegando vingança, um grupo de criminosos armados assaltaram um ônibus articulado da linha 356 e agrediram os passageiros do transporte público. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), na avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações do motorista, que preferiu não ser identificado, os assaltantes agiram com muita violência com os passageiros. Eles afirmavam que a população tinha matado um dos parceiros deles, em outro assalto na mesma região.

“Eles agrediram dois passageiros com as armas. Deram coronhadas nas cabeças deles e diziam que a população iria pagar pela morte do comparsa, que morreu em um assalto no mês passado”, ressaltou o condutor.

O homem que os criminosos se referem pode ser Lucas dos Santos, de 26 anos. Ele foi esfaqueado e agredido até a morte por passageiros da linha 307 durante um assalto, em fevereiro deste ano, também avenida Max Teixeira.

Passageiros viveram momentos de terror | Foto: Kennedson Paz

Os primeiros momentos da ação

Por volta das 6h, os suspeitos entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Além disso, obrigaram o motorista a desviar a rota e entrar na avenida Max Teixeira.

Segundo relatos do motorista, os passageiros ficaram em pânico dentro do coletivo. Algumas vítimas queriam se jogar do ônibus em movimento, para escapar da ação criminosa.

“Os suspeitos anunciaram o assalto na entrada do bairro Novo Israel. Um deles ficou com uma faca me pressionando, o restante ficou no meio do ônibus e com minha a parceira. Eles estavam com revólveres e facas. O que ficou comigo colocou uma faca no meu pescoço e falava para ir devagar e não parar nas paradas. Eram muito violentos”, explicou o homem.

Ainda segundo o motorista, no decorrer da ação, os suspeitos roubaram diversos pertences pessoais das vítimas, como bolsas e celulares. A situação deixou todos dentro do veículo muito nervosos. “Tinha muita gente no ônibus. Os passageiros gritavam bastante. Os criminosos tocaram o terror”, disse o motorista.

Devido ao ferimento, os passageiros foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade hospitalar da cidade.

Os criminosos fugiram levando vários pertences das vítimas | Foto: Kennedson Paz

Fuga

Depois de terem feito a “limpa” no ônibus, os criminosos obrigaram o motorista a parar em um semáforo, nas proximidades de um posto de gasolina e um armazém comercial na via. Logo em seguida, fugiram por uma área de matagal, conhecida como rota de fuga desses assaltantes.

Muito abalados, os profissionais do transporte foram registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Imagens de câmeras de segurança do interior do veículo podem ajudar a polícia a identificar a quadrilha, que, pela segunda vez, utiliza os mesmos métodos para assaltar o ônibus e fugir por uma área de matagal na avenida Max Teixeira.