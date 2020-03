Avião cai no interior do Amazonas e deixa mortos

Tefé (AM) - Duas vítimas, sendo um brasileiro e um colombiano ainda sem identificação, morreram após uma aeronave cair na cabeceira do Aeroporto Regional de Tefé, na manhã desta sexta-feira (13). O aeroporto fica localizado próximo ao bairro Centro, em Tefé (município distante 563 quilômetros de Manaus em linha reta).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), a equipe foi informada por um agricultor que estava próximo ao local da queda do avião.

Há informações de que o avião estaria realizando um voo clandestino, mas até o momento essa versão não foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Uma equipe de bombeiros, comandada pelo tenente BM Edson Lima, está no local juntamente com equipes da Polícia Federal e dos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa). Ainda não há informações sobre há existência de outras vítimas.