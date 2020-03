Coronavírus: 'visita a presídios no AM ainda é mantida', diz Seap

Manaus - Diferente do Distrito Federal e do Rio de Janeiro que suspenderam visitas aos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP) informou que até o momento não há indicativo para a suspensão das visitas.

Apesar do Brasil ter mais de 100 casos confirmados com coronovírus (sendo 16 no Rio de Janeiro e três no Distrito Federal), o Amazonas tem até o momento 12 casos notificados como suspeitos de Covid-19, sendo 8 descartados e 4 em investigação. Dos casos suspeitos, três são em Manaus e um em Parintins. Todos os pacientes apresentaram sintomas gripais com histórico de viagem recente. Após atendimento, eles foram liberados, com a recomendação de isolamento social até o resultado dos exames.

Com a proliferação do vírus, os sistemas penitenciários do Distrito Federal e do Rio de Janeiro – com três e 16 casos confirmados respectivamente – suspenderam as visitas aos presídios como medida preventiva a possíveis infecções.

Contudo, a SEAP-AM afirmou que a população carcerária que atualmente conta com 5.230 detentos na capital e 1.694 no interior permanece recebendo visitas que totalizam proximamente o número de 2.550 visitantes por fim de semana.

Plano de Contingência

Apesar de não ter nenhum caso confirmado de Covid-19, o novo coronavírus, no Estado, as autoridades de saúde do Amazonas atualizaram o Plano Estadual de Contingência para o enfrentamento da doença, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciar que há uma pandemia por coronavírus no mundo.

O novo cenário epidemiológico da doença e o que muda a partir da declaração da OMS foi apresentado aos membros do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratório - Covid-19, em reunião, na tarde desta quinta-feira (12), na sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), em Manaus.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, informou que a adequação dos planos foi uma necessidade imposta a todos os estados a partir do novo cenário. No Amazonas, explicou Rosemary, foram reforçadas as medidas de planejamento e estruturação nas áreas de vigilância e assistência. O plano atualizado será disponibilizado no site da fundação (fvs.am.gov.br).

“O novo cenário exige que todos os estados revisem seus planos de contingência, e nós fizemos isso. Encaminhamos a nossa adequação para o Ministério da Saúde, levando em conta principalmente a necessidade de estruturarmos a rede assistencial, com leitos adequados, recursos humanos, insumos, medicamentos, e também readequamos as ações de vigilância para um nível estratégico de possível entrada do vírus no Estado”, declarou Rosemary.

Nova campanha de orientação à população

O Governo do Amazonas preparou uma nova campanha publicitária de prevenção às síndromes respiratórias agudas graves, entre elas o novo coronavírus. O material informativo está sendo veiculado nos meios de comunicação do Estado desde a semana passada.

Transmissão

A transmissão do vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

A campanha reforça as medidas de prevenção, como a lavagem das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel, uso de lenço descartável, evitar locais aglomerados, além de alertar a população para em casos de sinais e sintomas graves da doença procurar uma unidade de urgência estadual.