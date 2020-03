População de Iranduba protesta por recapeamento da AM-452

Iranduba - Na manhã desta sexta-feira (13), moradores de Iranduba (município distante 27 quilômetros de Manaus) se reuniram na rodovia estadual AM-452, conhecida como Rodovia Carlos Braga, para reivindicar melhores condições na pavimentação da via. A manifestação iniciou por volta das 9h, em frente ao Posto Ipiranga, e durou até às 11h, momento em que os manifestantes se encaminharam até à prefeitura do município em um buzinaço. Taxistas e mototaxistas foram os principais presentes na manifestação, por serem os mais afetados pelo estado da rodovia.

Por telefone, Bruna Pessoa, uma das organizadoras do evento, falou sobre algumas das reivindicações da população: ‘’a rodovia é intrafegável e cheia de buracos, mas é o que dá acesso à cidade - então não pode estar nessas condições precárias’’.

Manifestante durante o ato | Foto: Divulgação

A via, que já recebeu operações ‘’Tapa Buraco’’, é a principal rota que dá acesso ao município e é utilizada por estudantes, taxistas, mototaxistas e trabalhadores autônomos. "A falta de estrutura gera risco para essas pessoas, por isso a importância de fornecer melhores condições de tráfego", afirma Bruna.

‘’Nós queremos uma melhor infraestrutura em todo o município. A população não pode ficar nessas condições, em que praticamente todas as ruas estão esburacadas. Mas a Rodovia Carlos Braga é nossa principal reivindicação por ser a rota do trabalho de muita gente’’, informou por telefone Rubson Silva, que também participou da manifestação.

Promessa de Recapeamento

Prefeitura informou que providências serão tomadas | Foto: Divulgação

Em resposta às manifestações, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Iranduba informou que providências já estão sendo tomadas e que um documento para recapeamento da Rodovia Carlos Braga já está protocolado junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Ainda de acordo com a assessoria, a Seinfra tem data definida em 25 de março para licitação de empresa que irá realizar o recapeamento da rodovia. As obras devem iniciar nos meses de junho ou julho. ‘’A Prefeitura de Iranduba, desde o início do governo Wilson Lima, esteve fazendo contatos políticos, inclusive com o próprio governador, buscando providências para revitalizar essa rodovia", explicou a Prefeitura em nota.

Recentemente, a assessoria informou que houve uma reunião na Seinfra com representantes da Prefeitura de Iranduba e o titular da pasta, Carlos Henrique Lima, que informou que de junho para julho os trabalhos devem ser iniciados. "As providências já foram tomadas pela Prefeitura de Iranduba", reforçou a assessoria.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Isac Sharlon