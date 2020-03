Você viu Augusto? Mãe procura por filho desaparecido em Manaus

Augusto está desaparecido desde 2 de março | Foto: Divulgação

Manaus - Augusto Raphael Nogueira Aguiar, de 17 anos, está desaparecido desde a noite do dia 2 de março, quando saiu de casa, localizada no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus .

Anne Marie Nogueira, mãe de Augusto, afirma que o filho desapareceu durante a noite, por volta de 20h, e já recebeu ligações de pessoas que afirmam ter visto o jovem na cidade. Segundo a mulher, Augusto foi visto pela última vez na noite da última quinta-feira (12), no bairro Centro da capital amazonense, e, antes disso, ele foi visto também próximo ao Sebrae, na avenida Leonardo Malcher, também no Centro. ‘’Eu sei que ele está por aí. Várias pessoas passaram informações de que viram meu filho’’.

Nos últimos dias, a família do rapaz realizou buscas por bairros de Manaus, principalmente no Centro, onde possuem mais relatos de aparecimentos de Augusto. ‘’As buscas são baseadas nas ligações que recebemos. Então, qualquer informação do paradeiro dele é bem-vinda’’, diz Anne.

Família pede que população informe caso tenha notícias de Augusto | Foto: Divulgação

Características

Augusto tem aparência jovem, é caucasiano com olhos claros e mede 1,70. Não possui tatuagens e tem uma pequena cicatriz na cabeça.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Augusto, pode entrar em contato com a família pelos números (92) 98419-8112 e (92) 98806-4647, ou com os servidores da Delegacia Especializada pelo número (92) 3214-2268.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.