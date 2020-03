TCE-AM aprova contas de Marcio Reys Meirelles na Amazonprev

Manaus - Contrariando parecer do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), o pleno Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovou com ressalvas, por unanimidade, no dia 18 de fevereiro de 2020, a prestação de contas de Marcio Reys Meirelles de Miranda como diretor-presidente da Previdência do Estado do Amazonas (Amazonasprev), referente ao exercício do ano de 2018.

O parecer foi emitido pela procuradora Elissandra Monteiro Freire Alvares. O TCE determinou, ao gestor do Fundo Previdenciário, que seja feito um regulamento para que haja visitas sociais por técnicos para segurados a partir de 80 anos, pendentes de recadastramento. E que tenha mais rigor no período das viagens concedidas para realização deste procedimento.

Nomeações



O ex-governador José Melo nomeou Márcio Rys Meirelles de Miranda para exercer o cargo de diretor-presidente da Amazonprev em 2018.

Márcio Meirelles foi o único que votou a favor de Melo no processo de julgamento da cassação do mandato do ex-governador e do seu vice-governador Henrique Oliveira (SD), no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

O ex-diretor presidente da Amazonprev alegou que, apesar de ter encontrado provas de prática de conduta vedada na campanha do governador - como abuso do poder político e econômico - não viu provas de que houve compra de votos.

Meirelles também foi secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos (Sejus) na gestão de Omar Aziz (PSD), quando assumiu o cargo em maio de 2012.