Jaraqui é o peixe mais comercializado no AM

Manaus - O consumo de peixe é um dos traços característicos da região Norte, principalmente no Amazonas, onde a pesca ainda ocupa lugar central na renda de muitas famílias do interior. Recentemente um desses pescados, o Jaraqui, foi apontado, em estudo, como o mais comercializado do Estado.



O peixe prateado precisa passar por alguns processos para ficar mais saboroso ao fritar, entre eles o “ticar” que aplica cortes transversais no alimento.

O “ticar” que aplica a cortes transversais no alimento | Foto: TV Em Tempo

Um estudo realizado pela Gerência de Apoio a Aquicultura e Pesca mostrou que o consumo do Jaraqui em Manaus é de 33 quilos por pessoa ao ano. Em outros municípios chega a incríveis 40 quilos por pessoa ao ano.

