FVS confirma primeiro caso de coronavírus no Amazonas

Os secretários participaram da coletiva | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Às 16h40 desta sexta-feira (13), o secretário de Estado da Saúde, Rodrigo Tobias, confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Amazonas durante coletiva de imprensa na sede do Governo, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A paciente de 39 anos chegou em Manaus na última quarta-feira (11), vinda de Londres, na Inglaterra. Um dia depois ela procurou atendimento médico em um hospital particular da capital amazonense.

O secretário pediu calma da população e salientou que os órgão da saúde do Estado estão traçando propostas e medidas com o objetivo de conscientizar a população amazonense sobre a doença.

“Foi um caso decretado de forma precoce e que não merece o pavor da população. A unidade de saúde referência em casos graves será o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Pacientes com sintomas podem procurar qualquer unidade da rede de saúde", ressaltou.

O secretário revelou que a paciente infectada está em isolamento domiciliar e que a rede de saúde do Estado já com equipes e equipamentos preparados para lidar com a pandemia.

Segundo a diretora da Fundação de Vigilância de Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, não há contágio comunitário no Estado e todas as pessoas que tiveram contato com a paciente serão monitorados, inclusive as pessoas que vieram para Manaus no mesmo voo.

A paciente está isolada em casa, mas o Estado já se prepara para lidar com a doença | Foto: Divulgação





“A paciente procurou uma unidade de saúde privada e estava apresentando sintomas. A unidade acionou as vigilâncias estaduais e municipais que recolheram os materiais necessários. Em menos de 24 horas, a gente obteve o resultado positivo. A paciente está estável e não permaneceu internada. Ela está em isolamento domiciliar”, explicou.



A confirmação do caso veio após uma reunião extraordinária do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratório – Covid-19.

O secretário Marcelo Magaldi, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disse que apesar de ser apenas um caso medidas de contingência serão adotadas.

“É apenas o primeiro caso, e vamos tomar medidas de contingência. Já temos medidas na Fundação Doutor Thomas para controlar o acesso e as visitas. Em previsão de crise, as demais secretarias vão direcionar recursos à saúde”, declarou.

O diretor-presidente da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnaTI), Euler Ribeiro, anunciou que as aulas para alunos com mais de 60 anos estarão suspensas por pelo menos quatro semanas.

Dados

Além do caso confirmado no Amazonas, a FVS registrou 12 casos suspeitos, outros oito foram descartados e três continuam em investigação.