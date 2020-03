Doações de kit para crianças acontece neste sábado (14), em Manaus

Os kits serão entregues neste sábado (14) | Foto: Divulgação

Manaus – Ocorre neste sábado (14) às 9h, a entrega de 200 kits de material escolar para famílias de baixa renda de Manaus, a ação acontecerá no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição bairro Cachoeirinha, na rua Castelo Branco, 997 na Zona Sul de Manaus.

A ação faz parte da campanha “Criança Nota 10”, promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV) em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não tem recursos para a compra do material escolar e incentivar os estudantes a frequentar a escola e a continuar os estudos.

Os kits são compostos de itens de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, dicionário de português entre outros.

“É uma prestação de contas com quem doou os valores para que comprássemos os materiais para as crianças. A cada ano é uma alegria com as crianças e famílias beneficiadas”, disse a Gestora Administrativa da LBV/Manaus, Elisene Santos.

Serão beneficiados crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam nas escolas (Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Médio e EJA – Educação para Jovens e Adultos) da LBV, meninas e meninos atendidos nos Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição, além de adolescentes e jovens que frequentam o Programa Aprendiz da Boa Vontade. Todas as famílias beneficiadas são cadastradas e participam de outras ações como oficinas de arte e cultura.

As crianças ganham os materiais anualmente | Foto: Divulgação

A LBV completa 70 anos em 2020 e trabalha acolhendo crianças em situação de pobreza. A associação realiza doações há 10 anos. No Brasil, mais de 15 mil famílias são beneficiadas com o trabalho da associação.



A LBV

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores éticos, ecumênicos e espirituais transforma o ser humano para melhor, por isso, há 70 anos, ela atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social.

Em suas unidades que atendem crianças e adolescentes, a LBV oferece o apoio necessário às famílias para que os filhos tenham acesso à Educação e a garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios como atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas e projetos permanentes de incentivo à leitura.

No Brasil, a LBV possui 82 unidades de atendimentos, divididas em 72 Centros Comunitários de Assistência Social, um Centro de Assessoramento (Rio de Janeiro/RJ), três lares para idosos (Teófilo Otoni e Uberlândia/MG e Volta Redonda/RJ), cinco escolas (São Paulo/SP; Belém/PA; Taguatinga/DF; Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ) e uma escola de Capacitação Profissional (São Paulo/SP).