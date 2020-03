Por risco de transmissão do coronavírus, Ufam suspende aulas

Os alunos ficarão sem aulas nos próximos 15 dias | Foto: Lucas Silva





Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) suspendeu, na noite de sexta (13), as aulas e os serviços administrativos, por meio da portaria nº 626, por conta do risco de contágio do novo coronavírus. A decisão da reitoria da unidade de ensino superior veio após o anúncio de que uma mulher, que chegou em Manaus no último dia 11, é o primeiro caso confirmado da doença no Amazonas .

O reitor da Ufam, professor Sylvio Mário Puga, destacou que a decisão já vinha sendo avaliada desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado de pandemia mundial nesta semana.

Ainda de acordo com o reitor, mesmo com o decreto, os serviços essenciais serão mantidos. As atividades ficarão suspensas de 15 dias, em um período de 16 de março a 30 de março.

Esta foi a 1ª semana de aulas na universidade. no último dia 11, a direção realizou a ‘Acolhida aos Estudantes da Ufam 2020’. Já nesse evento, o tom era de orientação e prevenção sobre o Covid-19, com a palestra do professor da Faculdade de Medicina da Ufam, o infectologista Bernardino Albuquerque.

Veja o decreto:

| Foto: Reprodução