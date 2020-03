TCE suspende abertura de Ano Letivo da Escola de Contas em Manaus

Manaus- Com expectativa de participação de mais de 600 pessoas, entre autoridades, servidores públicos, representantes da sociedade civil e estudantes, a Semana de Abertura do Ano Letivo da Escola de Contas (ECP) com a palestra magna do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Barroso e o "Ouvidoria Day" foram cancelados pelo conselheiro-presidente do T ribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mario de Mello. Os dois eventos aconteceriam a partir desta segunda-feira (16) no TCE.

A decisão foi tomada na noite desta sexta (13) entre o presidente, o ouvidor-geral do TCE, conselheiro Érico Desterro, e a coordenadora da ECP, conselheira Yara Lins dos Santos, seguindo às recomendações do Ministério da Saúde, da Fundação de Vigilância Sanitária e de outros Tribunais do país, que orientam a evitar aglomerações de pessoas em ambientes fechados por causa pandemia do Coronavírus, que já chegou ao Estado.

A nova data dos eventos será divulgada pelo TCE em período oportuno.

Cursos e como ficam os inscritos

A abertura do ano letivo teria a aula magna com o ministro Luís Barroso, que já havia confirmado sua vinda ao Amazonas. Ele desembarcaria em Manaus neste domingo à noite. A programação extensa da ECP, com vários cursos, seguiria no auditório do TCE durante toda a semana.

Já o "Ouvidoria Day"

O evento que reuniria ouvidores e controladores de todo o Estado no TCE - aconteceria na segunda (16) à tarde. Na ocasião, seria celebrado, em sintonia com os 33 Tribunais de Contas do país, o Dia Nacional do Ouvidor. Até ontem, 15 Tribunais de Contas, entre eles o de São Paulo, Santa Catarina e Alagoas, já haviam cancelados os respectivos "Ouvidoria Day".

"Não tenho dúvida da grandiosidade dos eventos, mas hoje, pelo avanço do Coronavírus e a confirmação de um caso em Manaus e outros suspeitos, é prudente e responsável não reunir um número tão grande de pessoas em um mesmo lugar. O momento agora é de colaborar no combate", ressaltou o conselheiro Mario de Mello, ao pedir desculpa a todos que haviam feito a inscrição e se programado para participar dos eventos no TCE.

"Por precaução, seguindo as orientações dos órgãos competentes, decidimos, com anuência do presidente do Tribunal, conselheiro Mario de Mello, por suspender a realização do evento até uma data oportuna", informou o ouvidor-geral do Tribunal, conselheiro Érico Desterro.

Segundo a conselheira Yara Lins dos Santos, inscrição dos participantes, continuam válidas. A ECP deverá entrar em contato com os inscritos, posteriormente, para informar as novas datas, assim que forem definidas.

Desde quinta- feira passada, por determinação da presidência, a Diretoria de Saúde do TCE tem intensificado internamente o trabalho de conscientização e prevenção do Coronavírus, distribuindo folder e orientando servidores, estagiários e colaboradores do Tribunal.

*Com informações da assessoria