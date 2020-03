Homem morre após uma árvore cair em cima dele no AM

Manaus – Enos Leonel Macario, de 42 anos, morreu durante a tarde da última sexta-feira (13), após uma árvore cair em cima dele, durante uma derrubada em uma fazenda, situada no município de Boca do Acre, com distância de 1,026 km em linha reta de Manaus. Conforme informações da polícia, o homem ainda chegou a ser socorrido pelos colegas de trabalho, mas não conseguiu chegar a tempo em um hospital.

Em depoimento à polícia, a cunhada da vítima e o proprietário da fazenda, que não tiveram seus nomes divulgados, relataram que durante os trabalhos, por volta de 10h, aconteceu o acidente e os colegas de trabalho de Enos, socorreram ele e o levaram para o alojamento dele ainda com vida. No entanto, a caminho do Hospital Maria Geny Lima, não resistiu e morreu, por volta de 12h da tarde.

O corpo da vítima só foi chegar ao hospital apenas à noite, por volta de 22h30, devido a distância da fazenda e a unidade médica. Uma viatura da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), esteve no hospital para obter informações sobre o caso e o corpo foi liberado ao necrotério da unidade para a realização dos procedimentos legais.