Vídeo: veja flagrantes das ruas de Manaus após chuva deste sábado (14)

Veja os flagrantes de pedestres e moradores | Foto: Reprodução

Manaus - A forte chuva que iniciou desde a madrugada deste sábado (14) deixou as principiais avenidas de Manaus alagadas e trânsito lento. Veja vídeos em que é possível ver a dificuldade de veículos trafegando pela cidade. A Defesa Civil do Estado do Amazonas contabilizou três ocorrências.

O primeiro vídeo mostra um trecho da avenida Constantino Nery, localizada na Zona Centro-Oeste que liga os bairros da região Norte ao Centro de Manaus. Os ônibus passam com lentidão e passageiros que aguardavam nas paradas ficam em cima dos bancos de concreto por causa do alto nível da água.

Veja o vídeo:

Veja como ficou a avenida após a forte chuva | Autor: Reprodução

O flagrante foi filmado por um homem que não quis se identificar, mas relata que o problema de alagação da avenida acontece há anos. "O carro ali em quase pane mecânica parou ali e só depois voltou a pegar. Olha como estão as pessoas ali em cima dos bancos. Olha a situação da avenida Constantino Nery", relatou.

O segundo flagrante é na avenida Djalma Batista, outra importante via da cidade. A situação é a mesma, carros e ônibus transitam em baixa velocidade e com muita dificuldade. A água chega a invadir alguns estabelecimentos próximos à rua.

Veja o vídeo:

No flagrante é possível ver a rua completamento tomada pela água | Autor: Reprodução

Na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus, passageiros que aguardavam pelos ônibus também ficaram ilhados por conta da forte chuva. É possível ver o alto nível da água e que os usuários do transporte coletivo precisaram subir nos bancos. O flagrante foi filmado por um dos passageiros.

Veja o flagrante do alagamento:

A via estava completamente tomada pela água | Autor: Reprodução

Na Avenida Adalberto Vale, localizada no bairro Betânia, zona Sul da cidade, a situação é a mesma. A falta de escoamento da água da chuva causou o alagamento. Neste flagrante é possível ver um motoqueiro desafiando a força da natureza e dirigindo na rua completamente tomada pela água.

Assista o vídeo:

O flagrante foi feito por moradores que ficaram admirados com a coragem do motoqueiro | Autor: Reprodução

Desta vez, uma das principais ruas do comércio da Zona Norte também ficou alagada. A avenida Francisco de Queiroz, conhecida como estrada do Manôa ficou intransitável. Algumas lojas fecharam as portas pois o nível da água subiu muito e ultrapassou as calçadas. Os moradores e lojistas do local reclamam que todas as vezes que chove precisam improvisar para que os materiais das lojas não sejam prejudicados.

Veja o relato do motorista:

Veja como ficou a estrada do Manôa | Autor: Reprodução

Riscos