Perícia de acidentes do Detran-AM ganha reforço no atendimento

Manaus - O setor de Perícia de Acidentes de Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), ganhou o primeiro reforço do projeto de reestruturação do serviço, que começou na atual gestão da autarquia. Uma nova viatura passa a integrar a frota que, antes, tinha apenas um veículo para atender às demandas. Com a nova viatura, o atendimento será mais ágil.

“Já há um projeto para modernização do serviço para atendermos nas quatro áreas da cidade. O Detran tem nos dado todo apoio necessário”, assinalou a tenente Michele Freitas, chefe do Gabinete de Perícia do Departamento.

A nova viatura é uma picape modelo Volkswagen Amarok, capaz de fazer atendimentos tanto na área urbana quanto em ramais sem pavimentação.

“É uma atividade pública importante que estava esquecida, à mingua, com apenas uma viatura. Agora a gente entrega mais uma viatura, com capacidade de adentrar em terrenos difíceis”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Reestruturação

A nova viatura adquirida pela Gerência de Perícia do Detran-AM faz parte do processo de modernização do setor, que tem fundamental importância na vida do cidadão amazonense. Isso porque em todos os acidentes de trânsito sem vítimas lesionadas com danos materiais envolvendo veículos ou bens imóveis, a perícia do Departamento Estadual de Trânsito pode ser acionada.

O processo de modernização vai além do reforço na frota veicular. O diretor-presidente anunciou a reestruturação das instalações do Gabinete de Perícia, que ganha um novo ambiente de atendimento para a população.

“Esse trabalho segue na esteira da nossa política de modernização do Detran-AM, de resgate da credibilidade da instituição, da autoestima dos servidores. E o Gabinete de Perícia exerce um papel fundamental no dia a dia das pessoas, por isso é fundamental esse atendimento de excelência a população”, defendeu Rodrigo de Sá.

