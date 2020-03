Show de Padre Manzotti é cancelado após confirmação coronavírus no AM

Um comunicado, anunciando o cancelamento, foi divulgado no final da manhã deste sábado (14) | Foto: Divulgação

Manaus - O evento "Amazônia Canta a Esperança", marcado para a tarde deste sábado (14), no Sambódromo de Manaus, foi cancelado por motivos de precaução contra a proliferação do vírus Covid-19, que teve um caso confirmado na tarde desta sexta-feira (13). A programação do evento previa, além de uma missa celebrada pelo próprio arcebispo, um show do padre Reginaldo Manzotti.

As tratativas do Ministério Público do Amazonas (MPAM), representado pela promotora de Justiça Silvana Nobre Cabral, titular da 58ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública (58ª PRODHSP), representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) com a Arquidiocese de Manaus acertaram pelo cancelamento.

O grupo tratou diretamente com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner e a coordenação da Fazenda Esperança, realizadora do evento, padre Vinicius Gouveia. Um comunicado, anunciando o cancelamento, foi divulgado no final da manhã, onde a organização informa que uma nova data será anunciada .

Veja a nota da Arquidiocese de Manaus:

Bom dia a toda comunidade de Manaus,

Tendo em vista a preocupação com o coronavírus e as recomendações da Organização Mundial de Saúde , a Fazenda da Esperança em unidade com a Arquidiocese de Manaus vem anunciar o CANCELAMENTO do evento AMAZÔNIA CANTA A ESPERANÇA. Em breve vamos procurar marcar uma nova data para o evento e sorteio da Ação entre Amigos e comunicaremos a todos.

Vamos nos unir em oração e pedir a Deus que nos preserve desta ameaça.

Pe Vinícius

*Com informações da assessoria