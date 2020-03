França fecha estabelecimentos a partir de meia noite deste sábado (14)

O anúncio foi feito neste sábado (14) | Foto: Reprodução





Na noite deste sábado, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou um reforço das medidas de prevenção contra a propagação da epidemia de coronavírus no país. A partir da meia-noite, cafés, restaurantes, discotecas, cinemas, teatros e estabelecimentos comerciais considerados "não essenciais" permanecerão fechados por tempo indeterminado.

Farmácias, lojas, bancos e supermercados continuarão abertos. A França atingiu neste sábado o estágio 3 da epidemia, com 4.500 pessoas infectadas — número que dobrou em 72 horas —, 91 mortos e 300 doentes em estado grave, necessitando de aparelhos de respiração artificial. Todas as regiões são afetadas, inclusive os territórios ultramarinos, como Guadalupe, Martinica e Guiana Francesa.

Minutos antes dessa declaração, o primeiro-ministro francês também chamou a atenção dos franceses que continuavam lotando bares e restaurantes, apesar do alto risco de transmissão da covid-19. Philippe lembrou que 88% dos infectados se curam da gripe, mas é necessário evitar um colapso no sistema público hospitalar com um número explosivo de internações simultâneas.

A França registrou hoje o primeiro caso da infecção no sistema penitenciário. Um detento do presídio de Fresnes (região parisiense) de 74 anos contraiu a covid-19. Depois de apresentar sintomas, ele foi levado para o hospital Kremlin-Bicêtre.

*Fonte UOL