Escola em Manaus suspende aulas após mãe de aluno contrair Covid-19

A escola fecha para as programações escolares e recebe visita do Centro de Vigilância Epidemiológica | Foto: Reprodução

Manaus - Pais e alunos da Escola Professora Josephina de Mello, localizada no Conjunto Colônia Japonesa, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, foram surpreendidos ao saberem por comunicado que a primeira pessoa com Covid-19, confirmado na tarde desta sexta-feira (13), é mãe de um dos alunos.

O diretor-geral da escola, Yohei Miura, informou que a escola foi notificada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. De acordo com a nota, a criança não é um caso confirmado da doença, mas sim um "comunicante".

Na próxima segunda-feira (16) a escola fechará para as atividades escolares, mas receberá orientações médicas do órgão. A continuação ou não do período escolar dependerá desta visita e segundo informou o diretos, será comunicada aos pais e responsáveis.