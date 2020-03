Wilson Lima determina novas medidas de prevenção ao Covid-19 para o AM

Wilson Lima afirmou que as autoridades de vigilância e saúde do Estado permanecem monitorando o quadro de saúde da mulher com diagnóstico positivo | Foto: Divulgação

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou, neste sábado (14), a suspensão de viagens de servidores estaduais para fora do estado, salvo em casos de extrema necessidade, e que sejam readequados ou adiados os eventos realizados pelo Governo. Ele destacou que o Estado está conduzindo as ações de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) de forma séria e transparente.

Em pronunciamento em suas redes sociais, o governador afirmou que não há motivo para pânico e que o momento requer atenção de todos para as medidas de prevenção, como lavagem frequente das mãos com água e sabão e uso de álcool gel, bem como evitar aglomerações de pessoas e compartilhamento de objetos de uso pessoal.

Entre as medidas adotadas pelo Estado, Wilson Lima afirmou que estão suspensas as atividades da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), pelo período de quatro semanas, prorrogáveis. A suspensão é necessária para resguardar a saúde das pessoas atendidas pela instituição, principalmente idosos acima de 60 anos, grupo vulnerável ao agravamento de casos de síndromes respiratórias, em especial Covid19.

Outra medida determinada pelo governador é suspender as viagens oficiais de servidores do Estado, o que só deve ocorrer em casos de extrema necessidade. Os órgãos estaduais também deverão revisar todo o calendário de eventos que pretendem realizar, para adiamento ou adequação para assegurar a adoção de medidas de prevenção.

Wilson Lima recomendou que a população busque nos sites e redes sociais de órgãos governamentais todas as informações sobre medidas de prevenção, onde buscar atendimento em casos de sintomas e as ações das autoridades de saúde. Os canais que podem ser consultados são os sites, portais e redes sociais do Governo do Amazonas, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e do Ministério da Saúde.

O governador recomendou, ainda, o adiamento de eventos que reúnem muitas pessoas, organizados pela iniciativa privada e outras instituições ou entidades.

Controle e prevenção

Sobre o primeiro caso de Covid-19 diagnosticado no Amazonas, Wilson Lima afirmou que as autoridades de vigilância e saúde do Estado permanecem monitorando o quadro de saúde da mulher com diagnóstico positivo. Ela permanece em isolamento doméstico, com sintomas brandos da doença.

O governador ressaltou que a rede de assistência do Estado está preparada para o atendimento caso haja pacientes infectados pelo novo vírus. O exame da paciente diagnosticada foi realizado, com resultado em menos de 24 horas, no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, (Lacen-AM), que foi habilitado pelo Ministério da Saúde para realizar o procedimento na semana passada.

