Seduc inicia monitoramento nas escolas do AM para combate ao Covid-19

Manaus - A partir da próxima terça-feira (17), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto vai monitorar as ausências por motivos de doença nas escolas da capital e do interior. A ação faz parte de uma série de medidas que estão sendo adotadas para a prevenção ao vírus Covid-19 na rede pública estadual de ensino.

Todos os os gestores receberão fichas que deverão ser preenchidas diariamente e, em caso de situações atípicas, encaminhadas à secretaria. Em caso de registro de faltas por doença, a escola deverá buscar informações com os familiares sobre o diagnóstico médico dado ao paciente. A partir do diagnóstico sob orientação médica, os gestores deverão informar à Coordenadoria de Saúde Escolar da secretaria.

Com as informações sendo atualizadas, a Secretaria de Educação poderá atuar junto à Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) com foco na orientação e no plano de ação para o combate do Covid-19. “Nosso foco é na prevenção, por isso vamos monitorar. Caso identifiquemos alguém com o CID de doença respiratória grave, vamos buscar auxiliar para não causar tumulto e não prejudicar as atividades escolares”, destacou a coordenadora, Delta Segadilha.

Todas as orientações serão repassadas aos profissionais durante os encontros agendados para a próxima semana.

Calendário de atividades

Na próxima semana, a Secretaria de Educação terá uma extensa agenda em torno da campanha de prevenção a combate ao Covid-19. As atividades começam na terça-feira (17), com as formações de gestores e coordenadores para atuarem diretamente nas escolas.

Para o interior, serão realizadas palestras informativas por meio do Centro de Mídias da Educação do Amazonas (Cemeam), que é a maneira mais rápida de se alcançar as unidades escolares dos 61 municípios do interior do Amazonas.

Após as orientações, as escolas deverão apresentar um plano de ação com atividades e conscientização para o combate e prevenção do vírus Covid-19.

“Os encontros vão ser com os profissionais que vão ser multiplicadores. Cada escola vai ter que desenvolver seu plano de ação com as atividades educativas de prevenção”, explicou Delta Segadilha.

