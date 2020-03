Homem é atingido por moto e depois é atropelado por carro em Manaus

A vítima foi atropelada por uma motocicleta em seguida por um carro | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Um homem de 45 anos foi atropelado na noite deste sábado (14) por uma moto e em seguida por um carro enquanto tentava atravessar a Rua das Papoulas, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O carro passou por cima das duas pernas da vítima.

Policiais da 14ª Cicom atenderam a ocorrência e prestaram socorro ao homem atropelado. A PM informou ainda que o dono da motocicleta que atingiu primeiro a vítima foi localizado e ficou no local para prestar socorro. O motorista do carro do modelo Prisma não foi localizado.

O estado de saúde da vítima não foi informado.