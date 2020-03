Motorista embriagado colide em carro estacionado na capital do AM

Manaus – Um motorista não identificado, dirigia em alta velocidade quando colidiu com um veículo que estava estacionado na rua Antônio Matias, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

O acidente ocorreu por volta de 15h deste domingo (15). Segundo o 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado, o motorista que conduzia o veículo de modelo Fiesta, cor prata, estava sob o efeito de álcool e dirigia em alta velocidade quando atingiu a traseira do carro modelo Palio, cor preta, que estava estacionado no lado oposto da via.

O veículo atingido ficou totalmente destruído após ser jogado contra um poste devido a colisão. O motorista que provocou o acidente também teve o carro danificado e o braço machucado devido o impacto.

O motorista que provocou o acidente teve o braço machucado e foi encaminhado ao 14° DIP | Foto: Reprodução

O causador do acidente foi autuado em flagrante e encaminhado para o 14° DIP, junto ao outro condutor que teve seu veículo prejudicado, onde serão tomadas as providências cabíveis.