Moradores plantam bananeira em buracos no bairro Zumbi 2, em Manaus

Manaus – Devido à falta de infraestrutura os moradores da rua Santa Elena, no bairro Zumbi 2, Zona Leste da cidade plantaram duas bananeiras nos buracos existentes na via.

Segundo moradores as crateras existem há mais de dez anos e nunca foram restruturadas, os carros que trafegam pelas ruas precisam tomar cuidado para que não seja causado nenhum acidente devido à má estrutura. As bananeiras foram plantadas como forma de alertar os condutores que passam pelas ruas e chamar atenção das autoridades

O morador Amaral Gonzaga reside no bairro há 30 anos e como forma de chamar a atenção das autoridades, plantou, junto aos outros moradores, duas bananeiras nas crateras.

“O problema é ainda pior quando chove, temos que andar desviando dos buracos que ficam cheios de lama, várias vezes os carros passam e jogam lama nas crianças que estão indo à escola. Elas precisam voltar para casa e se trocar, então todos ficam prejudicados”, ressaltou o morador.

Em dias de chuva os buracos dificultam o acesso de motoristas | Foto: Reprodução

Os moradores se juntaram para asfaltar as vias devido o prejuízo que eles causam a população. “Perto da igreja nós tivemos que usar do nosso dinheiro para melhorar a rua, mas não é responsabilidade nossa ajeitar todas as vias públicas do bairro”, explicou Amaral.

Os buracos prejudicam condutores e estudantes que utilizam a via para se locomover | Foto: Reprodução

Outras vias que também apresentam crateras são as ruas, Ajuricaba e Santa Inês. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o bairro Zumbi está recebendo o programa Requalifica que reestrutura as vias. A secretaria informou ainda que as vias mencionadas iram receber as obras do Requalifica, assim com outras no bairro.