Radialista desaparece em rio após pular de flutuante no Amazonas

Não se tem informações se o profissional tinha consumido bebida alcoólica | Foto: Reprodução

Itacoatiara – O radialista Geraldo Araújo, 53, estava no flutuante do Piquiá quando decidiu mergulhar no rio e não retornou a superfície, na tarde deste domingo (15), no município de Itacoatiara, a 270 km de Manaus. Os bombeiros realizaram as buscas, mas não tiveram sucesso.



Assim que o proprietário do local percebeu que o profissional não havia retornado do mergulhou, ele acionou o Corpo de Bombeiro que realizaram as buscas no local até o anoitecer, mas não encontraram Geraldo.

Não se tem informações se o profissional tinha consumido bebida alcoólica antes de entrar na água do Rio Urubú.

Apaixonado pelo rádio, Geraldo da Silva Araújo, apresentou por 25 anos o programa Bola Rolando na Rádio Difusora FM. Admirador do esporte, ele também foi coordenador e repórter de pista das transmissões de futebol pela rádio, onde fez muitas amizades em Itacoatiara e toda região.

Segundo os Bombeiros, as buscas devem continuar na segunda-feira (16).