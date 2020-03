Prêmio de Turismo Maria Helena Fonsêca da UEA abre inscrições

Manaus- Iniciativa do Laboratório do Curso de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Labotur/UEA), a quinta edição do Prêmio de Turismo Maria Helena Fonsêca visa incentivar iniciativas, pesquisas e projetos relacionados ao setor turístico do Amazonas. O evento está com inscrições abertas até o dia 11 de abril para ouvintes e participantes. Interessados devem enviar a inscrição por meio do email: [email protected]

“A importância do Prêmio, além de gratificar produções relacionadas ao turismo, é possibilitar outro olhar sobre essa prática econômica e social. O momento traz um cenário positivo para que essas ideias sejam implantadas pelo poder público ou iniciativa privada e replicadas em outras partes da Amazônia, com as devidas adaptações, para que o turismo, enquanto área de conhecimento, ganhe mais visibilidade aos novos negócios para o cenário local”, ressaltou a coordenadora e organizadora do evento, Cristiane Barroncas Maciel.

Quem pode participar?

Poderão se candidatar os alunos regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado em Turismo, curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, curso superior de Tecnologia em Gastronomia e afins, ou egressos, oriundos de Instituições de Ensino Superior do Amazonas (IES), além de organizações do Terceiro Setor com iniciativas relacionadas ao turismo.

O Prêmio conta com a Categoria A: Ideias para o setor de Turismo, e a Categoria B: Pesquisas em Turismo, e a novidade deste ano é a criação da Categoria C: Iniciativas do Terceiro Setor. Essa nova categoria visa instigar as organizações do terceiro setor a se aproximarem da universidade, e disseminarem as iniciativas e práticas que realizam ou que realizaram em alguma comunidade ou local do estado do Amazonas.

O resultado final, após avaliação da Comissão, será divulgado no dia 21 de abril pelo site do evento e no Portal da UEA. A Cerimônia de Premiação acontecerá no hall do Teatro Amazonas, no dia 8 de maio, com a exposição de banners dos três primeiros colocados de cada categoria.

Sobre o Prêmio

A premiação foi criada em 2016 pela equipe de discentes e docentes que compõem o Laboratório do Curso de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Labotur/UEA), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-AM), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-AM) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).

A iniciativa tem como principal objetivo aproximar discentes e egressos dos cursos de Turismo do Amazonas com o trade turístico amazonense, estimulando o aperfeiçoamento de suas habilidades técnicas e pessoais e, ainda, na formulação de ideias e soluções que possam auxiliar no desenvolvimento do turismo no estado.

O nome do prêmio foi escolhido em homenagem à professora e empresária Maria Helena Fônseca, que completou, no ano de 2016, 50 anos de contribuição para o ensino e o desenvolvimento do Turismo no Amazonas. O prêmio celebrou os 15 anos de docência da professora no curso de Turismo da UEA. Atualmente, além de lecionar na Universidade, é diretora administrativa da Lírio do Amazonas Viagens e Turismo Ltda. e presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas (Abav-AM).

*Com informações da assessoria