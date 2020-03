Veja quais instituições de ensino superior suspenderam aulas em Manaus

As aulas foram suspensas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Amazonas | Foto: Lucas Silva

Manaus – A recomendação feita pelo Ministério da Saúde é para que a população evite locais com aglomeração. Nas últimas semanas, shows, reuniões e grandes eventos foram adiados sem previsão de novas datas. As Faculdades e Universidades de Manaus tomaram medidas nos últimos dias para evitar mais transmissões do Covid-19. Saiba quais permanecem com as atividades e quais suspenderam.

Aulas suspensas

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul, anunciou, em nota na última sexta-feira (13), a suspensão de todas as atividades acadêmicas e administrativas por 15 dias, de 16 a 30 de março, podendo ser reavaliado após esse período.

A Pró-Reitora de gestão de pessoas da Ufam, Maria Vanusa do Socorro, orienta que, mediante portaria GR 626/2020, não haja atendimento público em nenhum dos ambientes administrativos das unidades acadêmicas e administrativas da universidade, devendo ser aplicado o atendimento remoto, sendo da responsabilidade de cada gestor diante dos 15 dias de recesso.

Unip

A Universidade Paulista (UNIP) comunicou, no domingo (15), a suspensão das atividades presenciais (pedagógicas, esportivas, culturais e de extensão) a partir desta segunda-feira (16) até o dia 29 de março (domingo). As atividades não presenciais desenvolvidas na modalidade de Educação à Distância (EAD) terão o andamento normal.

A assessoria informou ainda que nos próximos dias serão publicadas as orientações de como se dará a continuidade dos estudos.

Faculdade Martha Falcão

A faculdade Martha Falcão | Wyden informou, na tarde desta segunda-feira (16), que, como medida preventiva, as aulas presenciais estão suspensas a partir de terça-feira (17). Hoje, haverá aula normalmente em todos os turnos. Todas as recomendações dos órgãos governamentais de saúde vêm sendo seguidas e, para isso, foi criado um comitê de acompanhamento que avalia diariamente os novos desdobramentos da pandemia de Coronavírus.

Também estarão suspensos os serviços de atendimento à comunidade feitos através do Centro de Atendimento Psicológico (CAPSI) e do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) . Os estágios fora do campus estão mantidos, devendo os alunos seguirem as orientações das respectivas organizações concedentes do estágio. Os setores administrativos da faculdade continuarão funcionando em expediente interno.

Permanecem em atividade

Algumas faculdades permanecem em atividade nesta semana | Foto: Divulgação

Faculdade Boas Novas

A faculdade confessional, também localizada na avenida General Rodrigo Otávio, anunciou, neste sábado (14), por meio de nota oficial, que está acompanhando os dados epidemiológicos e seguindo orientações dos órgãos competentes. A diretoria da Instituição decidiu por seguir com as atividades e que, qualquer alteração do cenário, informará as medidas tomadas.

Uninorte

O Centro Universitário do Norte -UniNorte, dividida em 11 unidades, comunicou neste domingo (15) que, seguindo a orientação expressa na nota técnica divulgada pela Prefeitura de Manaus, no Amazonas, que estabelece a não realização de eventos com aglomeração de pessoas, a colação de grau - que aconteceria nos dias 16 a 19 de março - foi adiada.

Até a presente data, as aulas não foram suspensas. Diante disso, a assessoria informou que a Instituição está mantendo contato com os órgãos responsáveis dos Governos Municipal e Estadual e se informando sobre todas providências necessárias para preservar a saúde de todos. As ações serão realizadas de acordo com as orientações e determinações fornecidas pelo Governo e Prefeitura.

Ulbra

O Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), localizado na avenida Carlos Drummond de Andrade, bairro Japiim, informou que a Aelbra - mantenedora da Rede Ulbra de Educação - designou uma Comissão de Gestão de Risco Coronavírus, na última quinta-feira (12), e definiu que para o momento atual as atividades acadêmicas e escolares serão mantidas (aulas, formaturas, palestras e eventos em geral), como também as atividades administrativas.

Em nota foi informado também que, seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do nível epidemiológico nas regiões, medidas e orientação poderão ser atualizadas a qualquer momento.

Fametro

A instituição não suspendeu as aulas | Foto: Divulgação

A Faculdade Metropolitana (Fametro), com quatro unidade em Manaus, tomou medidas educacionais com relação ao assunto e disponibilizou em redes sociais um guia com informações oficiais, tudo sobre os sintomas e prevenções. A suspensão de aulas não foi divulgada pela diretoria da Instituição.

Universidade Nilton Lins

A universidade informou há três dias que as aulas não serão interrompidas. Com o intuito de evitar as filas nas catracas, os portões de entrada dos prédios estão abertos e orientações de acesso aos andares superiores. Outra medida adotada é a disponibilidade de álcool em gel nos principais pontos do prédio e suspensa, temporariamente, atividades não essenciais que impliquem aglomeração de pessoas.

A comunidade acadêmica (docentes, discentes e funcionários), reforça a instituição, deve adotar medidas básicas de saúde recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para reduzir a propagação do vírus.