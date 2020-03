Coronavírus - Festivais e espaços do Estado têm programação suspensa

O Teatro Amazonas não terá visitação turística e adiou a décima edição do Festival Amazonas Jazz | Foto: Divulgação

Manaus - A programação dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) estará suspensa, a partir desta terça-feira (17). A medida foi anunciada nesta segunda-feira (16).

Os festivais Amazonas de Jazz, Amazonas de Ópera, assim como os Ensaios dos Bumbás foram adiados. A medida é preventiva e atende a recomendação do Ministério da Saúde e do Governo do Amazonas para impedir a propagação do coronavírus no Estado.

De acordo com o secretário Marcos Apolo Muniz, todas as atividades nos espaços culturais serão suspensas até o dia 1° de abril, neste primeiro momento. A agenda será reavaliada a cada quinzena, conforme o cenário no Estado.

“Estamos reestruturando nossa agenda com a remarcação de uma série de atividades culturais que estavam planejadas dentro do nosso calendário, assim como vamos rever os horários de funcionamento dos espaços públicos administrados pela secretaria, visando acompanhar as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, no que diz respeito à contenção do coronavírus no Estado”, declara. “Vamos manter o público atualizado a cada 15 dias ou também quando se fizer necessário informar”.

Festivais

Para evitar aglomerações, o Teatro Amazonas não terá visitação turística e adiou a décima edição do Festival Amazonas Jazz, que aconteceria de 21 a 29 de março. A única atividade do evento que está mantida é a audição da semifinal do Concurso Jovem Instrumentista.

As avaliações dos 14 candidatos acontecem de segunda (16/03) até quinta-feira (19/03), sem público.

O Festival Amazonas de Ópera, que estava marcado para acontecer de 18 de abril a 7 de junho, também será adiado. As novas datas dos festivais serão anunciadas no momento oportuno.

Os ingressos adquiridos ainda serão válidos para as novas datas. Quem optar pela devolução, pode procurar a bilheteria do Teatro Amazonas, caso a compra do ingresso tenha sido efetuada no local.

Para ingressos adquiridos no site da Bilheteria Digital ou aplicativo, é necessário enviar e-mail para [email protected] e requisitar a devolução com os dados da compra. O público pode buscar mais informações por meio do telefone (92) 3232-1768 (bilheteria do Teatro Amazonas) e também pelo e-mail [email protected]

O início dos Ensaios dos Bumbás em Manaus, também terá uma nova data no Centro de Convenções – Sambódromo, que será divulgada posteriormente, seguindo as orientações dos órgãos competentes. Já o Festival Folclórico de Parintins permanece no calendário até segunda ordem.

Liceu Claudio Santoro

A Secretaria suspende ainda todas as atividades desenvolvidas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. A decisão abrange todas as unidades do Liceu em Manaus: Centro de Convivência do Idoso – Aparecida; Centro de Convenções – Sambódromo; os Centros de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola; assim como as unidades dos municípios de Parintins e Envira.

Centros culturais, museus e galerias

Os centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, dos Povos da Amazônia e Usina Chaminé também terão os eventos cancelados e ficarão fechados para visitação.

Os museus também não funcionarão. São eles: Palacete Provincial, que abriga o Museu de Arqueologia, Museu da Imagem e do Som (Misam), Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado; Museu Casa Eduardo Ribeiro; o Museu do Seringal Vila Paraíso; e o Museu do Homem do Norte.

As apresentações marcadas para os pequenos teatros (Instalação e Gebes Medeiros) serão reagendadas, assim como as dos cineteatros (Guarany, Padre Pedro Vignola, Comandante Ventura e Aldemar Bonates).

A Galeria do Largo, que conta atualmente com seis exposições, também interromperá as atividades; assim como a Casa do Jazz, que estava em funcionamento na Casa das Artes.

As bibliotecas também estarão fechadas nesse período.

Mania de Ler

As atividades do projeto Biblioteca Volante, que faz parte do programa Mania de Ler, maior iniciativa de incentivo à Cultura do Estado, e que visita escolas da capital e do interior, também serão reagendadas.

Curso de Libras

Os cursos Básico e Avançado de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que acontecem no Cine Teatro Guarany, com 80 horas de duração, também estão suspensos a partir do dia 17. As informações sobre reposições das aulas podem ser obtidas por meio do contato 3232-5556.

Editais

Por conta da suspensão de atividades nos espaços culturais, ficam também suspensos os editais de seleção de propostas para autorização de uso com ônus e sem ônus dos equipamentos culturais, até que a agenda dos eventos seja reestruturada.





