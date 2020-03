MPAM suspende atendimento presencial devido ao coronavírus

O atendimento foi suspenso devido aos esforços de enfrentamento à proliferação do coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus - Alinhado aos esforços de enfrentamento à proliferação do coronavírus e seguindo o Ato nº 108/2020/PGJ, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) informou que o atendimento presencial ao público externo oferecido nos postos da Ouvidoria-Geral do MPAM está temporariamente suspenso, exceto em casos excepcionalíssimos. Os canais não presenciais para denúncias estão em pleno funcionamento para atender ao público: o Disque Denúncia: 0800 092 0500 ou 0800 720 5100 e o Denúncia Online (botão "denúncias", no portal do órgão.



"O Ministério Público não vai parar, mas está imbuído do propósito geral de conter a proliferação do coronavírus. O atendimento prossegue sendo realizado, estamos prontos a ouvir, mas, nesse período, pedimos à população que o faça por telefone, pelo site do MP. O Ministério Público está aberto, pronto, mas terá a prudência de evitar o contato físico nesse momento", explicou o Ouvidor-Geral do MPAM, Procurador de justiça Nicolau Libório.

*Com informações da assessoria