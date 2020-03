Seap suspende visitas nas penitenciárias do Amazonas

Todos os presídios tiveram as visitas suspensas | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) determinou a suspensão de todas as visitas nas unidades prisionais do Amazonas. A decisão foi confirmada por meio de decreto de situação de emergência divulgado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta segunda-feira (16).

A medida faz parte do protocolo de ações preventivas ao Coronavírus (Covid-19), deliberado pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado e Justiça.

Diante da confirmação do primeiro caso da doença no Estado, a entrada de visitantes como familiares, advogados e defensores públicos está suspensa desde o último sábado (14) e segue até o dia 31 de março em todos os estabelecimentos penitenciários da capital e do interior.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não quis se pronunciar sobre o esse assunto.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa