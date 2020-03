Desocupação da invasão Monte Horebe chegou ao fim

Mais de 2 mil famílias foram retiradas da invasão | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A desocupação da antiga invasão do Monte Horebe terminou na última sexta-feira (13). Cerca de 2 mil famílias deixaram o local.

Os principais motivos da desocupação estão relacionados com o grande índice de violência no local, causado pela presença de traficantes e fatores socioambientais, como a falta de infraestrutura e dano crescente à natureza. Agora as autoridades calculam os impactos causados.

| Foto: TV Em Tempo

Cerca de 2 mil famílias foram retiradas da invasão e cadastradas pelo Governo do Amazonas para receber o aluguel social.

