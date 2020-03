Link com avisos meteorológicos é disponibilizado em Manaus

A ferramenta é disponibilizada e gerenciada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus | Foto: Márcio James/Semcom

Como parte do planejamento de modernização para o reforço de monitoramento em áreas de risco da cidade, já está disponível no site da Prefeitura de Manaus um link de alerta e dicas de prevenção. O novo canal de comunicação tem por objetivo repassar informações da Defesa Civil para a população, como avisos meteorológicos, cota do rio Negro e orientações básicas de situações de risco.

A ferramenta é disponibilizada e gerenciada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus. “O link está disponibilizado no portal da Prefeitura de Manaus para quem se interessar em receber informações de prevenção e ações da Defesa Civil. É só se cadastrar para receber os dados”, explicou o secretário-executivo do órgão, Cláudio Belém, acrescentando que o canal também dará dicas de como agir em situações de risco, como alagamentos, deslizamentos e desabamentos.

Ao realizar o cadastro, os usuários podem optar em receber as informações via SMS ou via WhatsApp. O link funciona 24 horas e para se cadastrar é só acessar o banner rotativo “Prevenção”, na página principal do Portal da Prefeitura de Manaus, ou, acessar cmmanaus.com.br/prevencao/ e preencher os dados solicitados. Os usuários de celulares cadastrados via SMS receberão uma mensagem direta e os já cadastrados, via WhatsApp, serão incluídos em um grupo da região de interesse.

“A ferramenta está sendo disponibilizada pela prefeitura este ano e a estimativa é de que, até dezembro, o número de cadastro aumente em até mil por cento e todos os participantes dos projetos da Defesa Civil estejam inseridos no sistema”, explicou o assessor técnico responsável pelo sistema, Julifran Bessa.

Monitoramento

A Defesa Civil de Manaus realiza monitoramento diário das áreas de risco, por meio de vistoria e pela central de emergência 199, que funciona 24 horas no atendimento e registro de ocorrências.

Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros automáticos instalados na capital e os projetos “Defesa Civil na Escola”, que capacita alunos das unidades da rede municipal de ensino sobre orientações e noções de prevenção e proteção, e os Núcleos de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades (Nupdecs), que prepara moradores de áreas de risco para primeiros socorros, prevenção de meio ambiente e análise de risco.

Os pluviômetros estão instalados em escolas municipais e Unidades Básicas de Sáude (UBSs) nos bairros Mauazinho, Cidade Nova, Tarumã, Jorge Teixeira, Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, Educandos, Compensa, Coroado, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Cidade de Deus e Redenção, sendo utilizados para medir a quantidade de chuva e auxiliar o trabalho preventivo e de resposta.

A Defesa Civil também reforça o trabalho preventivo e de monitoramento, por meio de três Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), instaladas em dois igarapés de Manaus: igarapé do Mindu, da avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul, e bairro Novo Aleixo, zona Norte, e igarapé do Quarenta, zona Sul, que auxiliam no monitoramento da subida da água dos igarapés no período chuvoso; e sete pluviômetros semiautomáticos instalados na cidade.

