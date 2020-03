Projeto arrecada doações para quase 1 mil grávidas carentes em Manaus

Mais de 700 mulheres já foram auxiliadas com o projeto | Foto: Divulgação

Manaus - Não é de hoje que sabemos que no período de gestação de uma mulher as emoções ficam mais afloradas. Grávidas precisam de mais atenção e o redobro de cuidados nesse período. Por isso, o Projeto Aconchego foi fundado em 2008 em Manaus, com o intuito de ajudar grávidas carentes da capital. O projeto recolhe doações, faz visitas as gravidas em residências e oferta atendimento psicológico e informativo sobre gravidez.

O principal objetivo do projeto é sensibilizar a sociedade quanto ao elevado índice de mulheres grávidas necessitadas de ajuda, que foram abandonadas por seus companheiros , familiares e estão desempregadas. Mais de 700 mulheres já foram auxiliadas por meio do projeto. A idealizadora do "Aconchego", Elke Santana Aucar, conta que, em sua equipe, há cinco amigos católicos, que assiduamente se dedicam ao voluntariado.

As doações podem ser de peças novas ou usadas. E não se preocupem, pois os responsáveis do projeto vão buscar em casa | Foto: Divulgação

O Projeto Aconchego está localizado na rua Ferreira Pena, Nº 366, Edifício Dr. Jorge Aucar, Sala 13, térreo, bairro Centro, Zona Sul Manaus. Sem fins lucrativos e não governamental, o projeto precisa de ajuda. Por esse motivo, Elke procurou o Portal Em Tempo para pedir doações da população amazonense, pois hoje são aproximadamente 900 grávidas à espera de um kit de enxoval para seu bebê.

“Qualquer pessoa que tenha conhecimento de um bebê ou recém-nascido em situação de vulnerabilidade social, por falta de apoio básico de higiene e cuidados, pode entrar em contato e receber um enxoval. A mãe, que estiver cadastrada no projeto e que for acompanhada por Pré- Natal (um incentivo para que todas grávidas procurem um médico para fazer o acompanhamento da gestação) também receberá. É exatamente para essas crianças que trabalhamos com muito amor”, destacou Elke.

Para ajudar, é só entrar em contato pelo números informados ou pelo e-mail | Foto: Divulgação

Para ajudar com doações, sejam de kit recém-nascido, cobertor, sabonete, roupas novas ou usadas, leite, ou ainda material de higiene, entre em contato pelos números: (92) 98121-4910 ou (92) 99236-0881, ou pelo e-mail: [email protected]