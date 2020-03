Buracos em rua no Manoa causam acidentes e moradores denunciam

O recapeamento no local não durou nem um mês de acordo com os moradores | Foto: Rogério Barros

Manaus - Moradores do conjunto Manoa denunciam transtornos causados pela falta de infraestrutura do local. Além do mato, o asfalto sempre cede e abre buracos na via. Segundo os denunciantes, isso ocorre porque o asfalto não é de qualidade. A problemática acontece na rua vinte e três, bairro Manoa, Zona Norte de Manaus.

Além de impedir a passagem de veículos, os buracos atrapalham o fluxo de pedestres e causam acidentes. A rua tornou-se palco de acidentes por conta dos buracos, uma jovem, inclusive, já teve o pé decepado em um acidente.

Os buracos já causaram acidentes de trânsito | Foto: Rogério Barros

A dona de casa Rosimeire Fontes contou que há um tempo a rua tem buracos. De acordo com ela, que mora no do bairro há 26 anos, mesmo a rua tendo passado por um recapeamento recente, os buracos voltaram a abrir, dificultando o trânsito e causando acidentes.

“A infraestrutura aqui é péssima. Na rua 23, de uns 5 anos para cá, colocaram uma rota de ônibus. Ocorre que o asfalto da rua não foi projetado para a passagem desse tipo de veículo e, devido ao peso dos coletivos, a rua acaba cedendo.. Já foram feitos vários recapeamentos, mas não aguentam. Sem contar o perigo que os buracos causam para crianças que saem da escola . Tem uma gráfica no início da rua e os carros estacionam bem na curva para irem ao estabelecimento. As crianças precisam andar pelo meio da rua, desviando de carros, ônibus e buracos”, contou a dona de casa.

Em meio ao mato, os buracos chegam a ficar camuflados na pista | Foto: Rogério Barros

Segundo os moradores, várias vezes a rua já foi recapeada, mas sem sucesso, os buracos sempre voltam. Uma dona de casa, que não quis se identificar, falou dos problemas que enfrenta como moradora do bairro há 22 anos.

“Já presenciei muitos acidentes por conta do buraco. Uma moça atropelou um rapaz na moto com uma criança, mês passado, em frente gráfica saindo aqui da rua. Para tampar os buracos, a população se uniu e, com a ajuda de todos, fechou os buracos”, relatou a moradora.

Os ônibus enfrentam dificuldades de passar na rua vinte e três | Autor: Rogério Barros

Seminf

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) afirmou que o bairro do Manoa está recebendo um grande investimento com a implantação do complexo viário, que está em construção na localidade. As vias do bairro Manoa tem recebido obras . Além de tapa-buraco, os recapeamentos também já beneficiaram o local.

De acordo com a Seminf, a rua informada na reportagem já foi encaminhada ao distrito de obras para que receba serviços de melhorias, e será providenciado dentro da programação semanal da secretaria.