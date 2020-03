Equipe da UEA vence como melhor da região Norte no desafio Baja SAE

Manaus- Pelo quinto ano consecutivo, a equipe Baja da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) ganhou o título de melhor equipe da região Norte no desafio nacional “Baja SAE Brasil 2020”. A competição teve sua 26ª edição entre os dias 11 e 15 de março, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo.



A edição deste ano reuniu 73 equipes inscritas de 13 estados e do Distrito Federal. Cerca de mil estudantes compareceram ao local. Os integrantes das equipes são responsáveis por projetar e construir carros off road, dividindo-se na atuação mecânica, elétrica, além de gerenciar financeiramente e economicamente os veículos.

“A grande troca de conhecimento entre equipes de todo o Brasil eleva o conhecimento, fazendo com que a formação de todos os alunos que participam desse tipo de evento tenha uma maior tendência no desenvolvimento de novas tecnologias e disseminação de conhecimento”, disse o integrante do Baja UEA, João Borges.

A equipe da UEA foi fundada em 2013, com auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Atualmente, contém 27 membros dos Cursos de Engenharia Mecânica, de Controle, Elétrica, e Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia (EST-UEA).

Sobre o veículo

O carro possui uma estrutura tubular em aço, quatro rodas, motor de 10HP e capacidade para abrigar um piloto de até 1,90 m de altura e 113,4 quilos de peso. Os sistemas de suspensão, freios e chassi foram feitos pelos estudantes, além do sistema de telemetria, que faz o monitoramento do que está acontecendo com o carro enquanto está na pista.

Baja SAE Brasil

O projeto Baja SAE foi criado na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos, e a primeira competição norte-americana foi realizada em 1976. O ano de 1991 marcou o início das atividades da SAE Brasil, que, em 1994, lançava o Projeto Baja SAE Brasil e, no ano seguinte, realizava a primeira competição nacional.

Cada projeto é avaliado por juízes, engenheiros especializados da indústria automotiva, em provas estáticas e dinâmicas, como aceleração, manobrabilidade, velocidade máxima, tração e enduro de resistência. Além de projetar e construir os carros cabe aos alunos organizar e gerenciar as equipes responsáveis por todo o trabalho, que inclui a viabilidade econômica do carro.

Para mais informações, basta conferir a página do projeto no site da SAE Brasil, por meio do endereço eletrônico http://portal.saebrasil.org.br/programas-estudantis/baja-sae-brasil.

*Com informações da assessoria