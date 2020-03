Associação que atende pessoas com HIV recebe veículo utilitário no AM

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, realiza nesta terça-feira (17), às 15h, a entrega de um veículo tipo picape para a Associação de Amparo Social Frei Mario Monacelli. A solenidade de entrega do equipamento acontece na sede da associação, na rua Luiz Antony, 115, Centro de Manaus.

A Associação Frei Monacelli desenvolve serviços de alta complexidade na inclusão social produtiva para pessoas vivendo com aids, possuindo atualmente 50 associados.

Os projetos realizados pela associação têm como caráter social a busca de meios adequados para a melhoria dos acolhidos e seus familiares, por meio de projetos, programas e parcerias como Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas, Fundo Estadual de Saúde, Programa Mesa Brasil, Manausprev, Cáritas Arquidiocesana de Manaus, Prefeitura de Manaus e doadores.

A associação foi beneficiada por meio de emenda parlamentar direcionada pelo então deputado estadual Luiz Castro, no valor de R$ 49.800,00, para a compra de um automóvel funcional do tipo picape. O veículo atenderá diariamente a associação, com objetivo melhorar a qualidade no atendimento dos usuários oriundos do interior do estado do Amazonas, de forma a garantir o transporte e a busca de doações de parceiros.

Emenda

O projeto da associação em questão está dentro das linhas de ação do FPS. A partir da homologação, o FPS passará a cumprir tanto a Lei 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, quanto o Artigo 12 da Portaria 0101/2019-GSEFAZ.

FPS

Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Governo do Amazonas seleciona, custeia e monitora projetos sociais que promovam inclusão social e produtiva de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Com informações da assessoria