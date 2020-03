Mais de 600 famílias recebem energia elétrica em Boca do Acre

Dando continuidade as obras e avanços no setor elétrico no Amazonas, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, denominado “Luz para Todos”, chega ao município de Boca do Acre beneficiando 606 residências.

As primeiras comunidades beneficiadas com a eletrificação foram o Ramal da Amizade, Comunidade Lago das Flores e Comunidade Sossego, atendendo primeiramente 76 unidades consumidoras, com 44 quilômetros de cabos de rede, 417 postes e 62 transformadores, com investimento de R$ 1.034.592,64. A empresa construtora responsável pelas obras foi a LI Engenharia.

As obras do Programa Luz Para Todos continuam sendo realizadas em Boca do Acre, para atender as seguintes localidades: Igarapé Lago das Flores, Lago do Alfredo, Comunidade Campo Maior, Porto Alegre, Ramal Lua Nova, Ramal Tiao Sobrinho, Ramal da Gordinha, Ramal Entre Rio, Ramal do Janio, Ramal do Oliveira Jorge, Ramal do Bete, Vicinal Valdomiro, Vicinal Sumaúma, Vicinal Barão, Vicinal Oscar Moreira, Comunidade Cenapolis, Comunidade Igarapé Grande, Comunidade Fortaleza e Comuniade Iquirema. Até dezembro de 2020, mais 530 famílias serão beneficiadas no município, com 228,092 quilômetros de cabos de rede, 2.361 postes, 323 transformadores, com o investimento de R$ 5.917.215,29.

O Programa Luz para Todos tem o objetivo de propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não possui acesso a esse serviço público, universalizando o estado do Amazonas com o serviço de eletrificação rural, atingindo as metas de atendimento estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), além de garantir o acesso ao serviço público de energia elétrica aos domicílios e estabelecimentos do meio rural e melhorar a prestação de serviços à população beneficiada.

Desde o início do Programa até a presente data foram atendidas 3.704 comunidades e 129.455 domicílios, beneficiando uma população de aproximadamente 647.275 pessoas em todo o estado do Amazonas.

Até o ano de 2030, a previsão é que 54.819 unidades consumidoras sejam beneficiadas pelo programa, com investimento na ordem de R$ 2.057.311.281. O investimento previsto para até o ano de 2021 é de R$ 236.890.407. Até o ano de 2022 a previsão é que sejam realizadas 23.035 novas ligações em municípios do interior, com investimento de R$ 290.389.120.

Levar a energia elétrica aos pontos mais isolados do Estado do Amazonas é sem dúvida alguma um dos maiores desafios. A Amazonas Energia trabalha de maneira intensa com reforço na geração de energia no interior do Estado, e foco nas metas para continuidade no programa, no qual são definidas de acordo com as metas de ligações estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), MME e financiamentos aprovados.

*Com informações da assessoria