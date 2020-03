Secretaria de Cidades e Territórios suspende atendimento ao público

A Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Sect) comunica o atendimento ao público no órgão será suspenso a partir desta quarta-feira (18), em atenção ao Decreto n° 42.061, assinado na segunda-feira (16) pelo governador Wilson Lima, que determina a adoção de medidas preventivas para evitar a circulação do novo coronavírus (Covid-19) no estado do Amazonas.

A decisão leva em conta a segurança e o cuidado com a saúde do público e de toda equipe de trabalho da Sect, visando evitar a disseminação do vírus.

O atendimento para dúvidas, sugestões e informações poderá ser realizado por meio do Fale Conosco, disponibilizado pelo Whatsapp (92) 9 9515-1519.

*Com informações da assessoria