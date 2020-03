Motoristas de app adotam medidas de prevenção contra o Covid-19

Os motoristas têm orientado seus clientes a fim de evitar contágio do Coronavírus | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Com a pandemia do novo Coronavírus, diversas áreas da economia foram afetadas. Em Manaus, uma das classes de trabalhadores que vem sofrendo com a doença é a de motoristas por aplicativo e taxistas. Em razão do medo de serem contaminados, eles têm orientado a população que utiliza o serviço de mobilidade urbana.

Nos aeroportos é possível observar as pessoas prevenidas contra o Coronavírus. No Aeroporto internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste, alguns voos foram cancelados e os motoristas de aplicativo e taxistas sentem o impacto da decisão. A frota para os taxistas reduziu 80%.

Usar máscaras de proteção ou até mesmo passar álcool em gel nas mãos são uma das orientações do Ministério da Saúde. No aeroporto, que recebe centenas de pessoas diariamente, os funcionários já usam as máscaras de proteção ao entrar em contato com os recém-chegados.

Funcionários de aeroportos já usam máscara ao entrar em contato com turistas. | Foto: TV Em Tempo

Após o primeiro caso do novo Coronavírus ser confirmado no Amazonas, os motoristas de aplicativo se previnem. Há quase três anos na área, Alexandre Mathias dá dicas ao atender os clientes, a fim de conscientizar e evitar o contágio do vírus.

Para evitar a propagação do Covid-19, o ideal é seguir as orientações de prevenção do Ministério da Saúde - que envolvem ações de higienização.

