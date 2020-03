Recesso escolar: atividades que podem ser realizadas em casa

Manaus- Com a antecipação do recesso escolar, medida de controle ao novo coronavírus , causador da Covid-19. AS famílias são orientadas como podem fazer atividades em casa para fortalecer o vínculo afetivo com as crianças e, assim, preencher o tempo livre provocado pela situação atípica em virtude da pandemia.

Entre as atividades sugeridas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão a realização de palavras cruzadas, que ajuda no desenvolvimento da ortografia e escrita, de desenhos e pinturas e outras recreações com brincadeiras adequadas no lugar onde moram, a exemplo do dominó, um bom jogo para a prática da matemática.

A Semed também recomenda um diálogo aberto e educativo sobre o novo coronavírus, com base em informações oficiais, bem como os cuidados adequados com a higiene, como manter as mãos sempre limpas e, nesse período, evitar locais com grande circulação de pessoas.

Outras instruções que podem ser repassadas, que integram a cartilha do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) com as principais mensagens e ações para prevenção ao novo coronavírus em escolas, são:

Educação Infantil

Enfatize bons hábitos de saúde, como cobrir tosses e espirros com o cotovelo e lavar as mãos com frequência;



Cante uma música enquanto lavam as mãos, para ‘contar’ os 20 segundos de duração. As crianças podem praticar a ‘lavagem’ das mãos com desinfetante ou álcool em gel;



Pense em uma maneira de monitorar a lavagem das mãos e dê prêmios para aqueles que o fazem com frequência e no momento certo;



Use bonecos ou marionetes para demonstrar os sintomas (espirros, tosse e febre) e o que fazer se eles se sentirem doentes (por exemplo, se a cabeça doer, se a barriga doer, caso se sintam muito cansados), e como confortar alguém que está doente.



Ensino fundamental (anos iniciais)

Ouça as preocupações das crianças e responda às suas perguntas da forma mais adequada à faixa-etária; não as sobrecarregue com muita informação. Estimule-as a se expressar e comunicar seus sentimentos. Discuta as diferentes reações que elas podem vivenciar, e explique que é normal numa situação fora do comum;



Enfatize às crianças que elas podem contribuir muito para sua própria segurança e a segurança de outras pessoas. Introduza o conceito de distância social (manter-se afastado de amigos, evitar aglomerações não tocando pessoas desnecessariamente etc);



Ajude as crianças a entenderem os conceitos básicos de prevenção e controle. Faça exercícios que demonstrem de que maneira germes podem se propagar. Por exemplo, usando água colorida para borrifar um pedaço de papel, observando como as gotículas se espalham.



Demonstre como é importante lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos;

Peça que os estudantes analisem e identifiquem comportamentos de risco e sugiram atitudes mais seguras. Cante uma música enquanto lavam as mãos, para ‘contar’ os 20 segundos de duração. As crianças podem praticar a ‘lavagem’ das mãos com desinfetante ou álcool em gel.

Ensino fundamental (anos finais)

-Ouça os estudantes e, suas preocupações, e responda às suas perguntas;



-Enfatize que eles podem contribuir muito para sua própria segurança e a segurança de outros;



-Estimule os estudantes a prevenir e lidar com esse estigma.

*Com informações da assessoria

