'Buracos em rua do Nova Cidade parecem crateras lunares', diz morador

Manaus - Os moradores das ruas 220 e 222 no Conjunto Cidadão 5, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus , reclamam do surgimento de vários buracos - um verdadeiro perigo para pedestres e motoristas. Segundo os moradores, a rua está em péssimas condições de infraestrutura há anos, e até agora nada foi feito para a melhoria do local. Bananeiras foram plantadas na rua em protesto aos buracos.

Os moradores do Conjunto Cidadão 5 plantaram bananeiras nas crateras da rua | Foto: Andreza Miller

O Portal Em Tempo esteve no local e comprovou a situação precária. A rua está tomada de buracos e a falta de infraestrutura agrava o surgimento de novos buracos por conta das chuvas. Os moradores reclamam da falta de um recapeamento asfáltico de qualidade no local.

"A situação do bairro está crítica. As ruas só não estão em piores condições porque os moradores jogam cascalho para melhorar o tráfego dos comunitários. Os cadeirantes passam por dificuldade e, inclusive, já fizemos um abaixo-assinado para relatar os problemas das ruas. É tanto buraco que parece as crateras da lua e isso acaba com a suspensão de qualquer carro," enfatizou o morador do bairro Sérgio Nascimento.

Cesar Gomes diz que os moradores jogam cascalho para amenizar o problema da rua | Autor: Cesar Gomes

De acordo com o morador Celso Santos, que reside no bairro há 10 anos. Segundo ele, as crateras estão por todos os lugares e vem prejudicando os moradores. "Essa situação no bairro já está com seis anos, é muito complicado. Nós [moradores] plantamos bananeiras em protesto para chamar a atenção do poder público. O IPTU todo ano chega e pagamos muito caro por esses impostos, o serviço é de péssima qualidade," relata o inspetor de qualidade.

Morador do bairro, Celso Santos reclama da falta de infraestrutura da rua | Autor: Cesar Gomes

Seminf

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que já está atuando na rua 222 e que a rua 220 será incluída na programação de recapeamento.