Cadastros comunitários de habitação são suspensos em Manaus

Manaus- O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), via Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), informa que, a partir desta quarta-feira (18), todos os atendimentos ao público realizados para cadastro comunitário para regularização fundiária estão suspensos pelos próximos 15 dias.

Um posto avançado de cadastro estava funcionando no bairro Cidade de Deus, na comunidade Aliança com Deus, e deixará de operar neste momento, em razão das medidas de precaução contra a transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Em média, o posto recebia entre 150 a 200 pessoas por dia e para evitar aglomeração, o serviço foi suspenso para posterior continuidade, quando a pandemia estiver com menos restrições.

*Com informações da assessoria